هذه هي التواريخ الجديدة لاختبارات الفصل الثالث في الأطوار التعليمية الثلاثة

تاريخ إجراء امتحان السنة الثالثة ثانوي ابتداء من 12 إلى غاية 16 ماي

اختبارات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط ستكون ابتداء من 14 ماي

تاريخ الاختبارات الاستدراكية بالنسبة للأطوار الثلاثة ابتداء من يومي 23 و24 جوان

قررت وزارة التربية الوطنية، تعديل رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2018 – 2019 للأطوار الثلاثة.

حيث ستكون الاختبارات لمرحلة الابتدائية السنة الأولى والثانية والثالثة، ابتداء من يوم الأحد 19 ماي، والخامسة ابتدائي والرابعة متوسط ستكون خلال 3 أيام ابتداء من يوم 14 ماي.

أما تاريخ إجراء امتحان السنة الثالثة الثانوي «بكالوريا أبيض» سيكون ابتداء من 12 إلى غاية 16 ماي.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، والتي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية عبر ولايات الوطن لإخطار المؤسسات التربوية.

بتعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2018 – 2019 للأطوار الثلاثة، حيث ستكون اختبارات المرحلة الابتدائية للسنة الأولى والثانية والثالثة.

ابتداء من يوم الأحد 19 ماي، أما امتحانات السنة الخامسة فستكون أيام 14 و15 و16 ماي.

كما حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ امتحان مرحلة التعليم المتوسط، للسنة الأولى والثانية والثالثة ابتداء من يوم الأحد 19 ماي 2019.

وأما السنة الرابعة أيام 14، 15 و 16 ماي، وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي السنة الأولى والثانية، فحددت الامتحانات ابتداء من 19 ماي والسنة الثالثة ابتداء من 12 إلى غاية 16 ماي.

كما حددت الوزارة الوصية تاريخ الاختبارات الاستدراكية، بالنسبة للأطوار الثلاثة ابتداء من يومي 23 و24 جوان 2019.

مشيرة إلى استغلال الفضاءات الزمنية المتاحة جراء هذا التعديل لكل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية.

للقيام بالتصحيح الجماعي والاختبارات ومواصلة التحضير للامتحانات المدرسية بالنسبة للمترشحين لها وللاختبارات الاستدراكية بالنسبة للتلاميذ المعنيين.

وكذا تنظيم مراجعة دروس تدعيمية ومذاكرة في مجموعات ومرافقة مفرّدة عند الاقتضاء. للإشارة، قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في تصريح سابق.

إن رزنامة الامتحانات الرسمية لن تعرف أي تغيير، حيث سيجري امتحان شهادة البكالوريا من 16 إلى 20 جوان المقبل.

وامتحان نهاية التعليم المتوسط من 9 إلى 11 جوان، وامتحان نهاية التعليم الابتدائي في 29 ماي، أي في شهر رمضان المعظم.

وحسب الوزير، فسيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات الوطنية في حدود 20 جويلية بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا.

وفي الفاتح جويلية بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط و16 جوان بالنسبة لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.