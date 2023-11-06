هذه هي الجامعات التي ستستفيد من مخابر بحث

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري المؤسسات الجامعية، أين أمرت بانشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعليم العالي.

وحسب بيان للوزارة فإن الجامعات التي ستستفيد من مخابر بحث هي كالتالي:

جامعة البليدة 1:

مخبر علوم الحيوان بحوث البنك الحيوي

جامعة البويرة:

مخبر التكنولوجيا الحيوية وحماية النظم البيئية الزراعية والطبيعية،

جامعة الجلفة:

مخبر البحوث التطبيقية في علوم النبات

جامعة المدية:

مخبر التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية

جامعة أم البواقي:

مخبر إيكوبيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان،

جامعة باتنة 2:

مخبر الدراسات، التقييم وعلاج الألم،

مخبر التنوع البيولوجي، التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة

جامعة تيزي وزو:

مخبر الدراسات الجزائرية الأنجلوفونية

جامعة خميس مليانة

مخبر الزراعة الدقيقة والبيئة والتنمية المستدامة

جامعة عنابة:

مخبر الأحياء الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية.

جامعة غرداية:

مخبر التراث والذاكرة للبحث في صحراء الجزائر والغرب الإسلامي،

جامعة قسنطينة 3:

مخبر الابتكار وتطوير المكونات النشطة الصيدلانية،

مخبر الأمراض الوراثية والجهاز الحركي

ومخبر الإحصاء الحيوي والرياضيات والمعلوماتية الحيوية والمنهجية المطبقة على العلوم الصحية

جامعة مستغانم:

مخبر التكنولوجيا الحيوية الزراعية، الموارد الوراثية والنمذجة

مخبر الكيمياء الحيوية، بيولوجيا الجزيئية وعلم السموم البيئية،

جامعة وهران 1:

مخبر أبحاث حول التشوهات الخلقية للأعضاء التناسلية للطفل

المركز الجامعي لأفلو:

مخبر اللسانيات وتكنولوجيا التعليم وقضايا الأمن اللغوي

المركز الجامعي للنعامة:

مخبر هندسة التكوين وتطوير المشاريع

المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة:

مخبر البيوتكنولوجيا وحفظ التنوع البيولوجي وتعليمية العلوم،

المدرسة الوطنية العليا للغابات:

مخبر الغابات الجزائرية والتغيرات المناعية