هذه هي الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في “الكان” !!

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، زيادة قيمة الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ورصد “الكاف” ما قيمته 23 مليونا و700 ألف دولار كمجموع جوائز لكل المنتخبات المشاركة بزيادة قدرها مليون و800 ألف دولار.

وسينال الفائز باللقب مبلغ 4.5 ملايين دولار، والوصيف على 2.5 مليون، على أن ينال المنتخبان اللذان يخرجان من نصف النهائي مليوني دولار.

كما ستمنح “الكاف” تسبيقاً ماليا للمنتخبات المشاركة تتراوح قيمته ما بين 200 ألف و250 ألف دولار قصد تغطية مصاريف التحضيرات.

كما جاء تقسيم الجوائز المالية على النحو الآتي:

المقصي من ثمن النهائي: مليون دولار.

المقصي من الدور الـ16: 650 ألف دولار.

المقصي من دور المجموعات المركز الثالث: 600 ألف دولار.

المقصي من دور المجموعات المركز الرابع: 500 ألف دولار.