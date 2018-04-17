هذه هي الحالات التي يرخص فيها للحوامل بالإجهاض

أثار مشروع قانون الصحة جدلا، بعد أن منح صلاحية للطبيب بإجهاض الجنين، إذا كان الحمل يشكل خطرا عليها.

وقال عبد الكريم قدي، إمام مسجد مالك بن نبي ببن عكنون بالعاصمة، أن هناك قواعد شرعية مقررة في الفقه.

من بينها المحافظة على الأصل أولى من المحافظة على الفرع .

بالإضافة إلى قاعدة اتقاء أخف الضررين أي نضحي بالجنين أولى من الأم.

وأكد الإمام، أن الخبرة التي يستند إليها الطبيب تعود بعد إجراء فحوصات وتحاليل.

وأوضح الإمام، إذا كان هناك خطر مؤكد على الأم فهنا يمكن للطبيب أن يجهض الجنين.

وأكد الإمام ، أن رأي الشرع دائما يستند إلى خبرة الأطباء.