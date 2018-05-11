هذه هي الحالات المشتبه إصابتها بداء “البوحمرون” بمستشفى القليعة

قال فريد عبد الهادي، منسق النشاطات الطبية بمصلحة الإستعجالات بمستشفى القليعة، أنه ولحد زوال اليوم الجمعة تم التكفل بحالتين.

مشتبه في إصابتهما بداء”البوحمرون”، مشيرا إلى أنّ مصلحة الإستعجالات بمستشفى القليعة، تتكفل بحالتين الأولى غادر المشفى بعد التكفل به.

والثاني فهو يخضع للمراقبة الطبية اللازمة من قبل فريق متخصص.

وفي تصريح “للنهار”، قال أن مسؤولي القطاع الصحي إتخذوا جميع الإجراءات الوقائية الواجب إتبعاها في مثل هكذا حالات.

مؤكدا أن مدير الصحة بالولاية أعطى تعليمات بضرورة تلقيح العمال في المستشفى مع رفع درجة الحيطة والحذر في الوقت الحالي.