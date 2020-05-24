هذه هي الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

قال مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بمصر، أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي جاءت إلى العزل فجر اليوم.

وأضاف ذات المصدر، أنه قد تم قياس درجة حرارة الفنانة، ليتين أنها 37 درجة، أي انخفضت درجتين بعد وصولها، بحسب موقع اليوم السابع.

وتم حجز رجاء الجداوي في غرفة عادية، فحالتها لا تستدعي وضعها في العناية المركزة أو على جهاز تنفس صناعي، حسب نفس المصدر.

كما أكد ذات المصدر الطبي، أن الحالة الصحية للفنانة المصرية، مستقرة.

هذا ونقلت الفنانة القديرة رجاء الجداوي إلى الحجر الصحي في الإسماعلية، بعدما تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب معاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة.

وأعلنت أميرة إبنة رجاء الجداوي، عن خضوع والدتها لتحليل فيروس كورونا، بعد شعورها بارتفاع في درجة الحرارة تخطت الـ 39، لتظهر النتيجة إيجابية.