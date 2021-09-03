هذه هي الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز التي كشف عنها شقيقها

طمأن وائل عبد العزيز. شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها على حالتها الصحية ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع “إنستغرام”.

وكتب وائل عبد العزيز: “ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريبا لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها إشاعة وضيعة.. “.

وانتقد وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز تناول الصحافة لأخبار الحياة الخاصة والحالة المرضية التي تمر بها شقيقته من سفرها للعلاج بالخارج.

وكتب في حسابه بموقع “فيسبوك”: “تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة”.

واستطرد قائلا :” الناس بتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها”.

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