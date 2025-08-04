هذه هي الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي

نشرت الحماية المدنية الحالة العامة لخرائق الغطاء النباتي إلى غاية الساعة 13 والنصف زوالا.

وحسب بيان الحماية فقد عرفت ولاية بجاية حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى بوهرو بلدية ذراع القايد، وأشار ذات المصدر الى أن عملية الاخماد لا زالت متواصلة.

عملية إخماد الحريق متواصلة.

وفي ولاية تيزي وزو اندلع حريق على مستوى غابة بقرية ابكارن بلدية بوزغنن ويعمل رجال الإطفاء على إخماده.

أما في ولاية سطيف فقد عرفت أدغال وأحراش قرية تاغرورت بلدية بابور حريقا يعمل رجال الإطفاء في هذه اللحظات على اخماده.