هذه هي الخدمات الجديدة التي سيقدمها “VFS Global” في أفريل

سيوفّر متعامل “VFS Global”خدمة vip بـ 3 ألاف دينار، لطالبي فيزا فرنسا اضافة لنظام أمان متطور لمنع عمليات التلاعب بالمواعيد.

وحسب ما كشفته مصادر مطّلعة،فإن المركز الجديد الذي سيفتتح في الـ 9 أفريل المقبل،سيوفر عدة خدمات للزبائن.

وسيسمح المتعامل” vfs “للراغبين في الحصول على فيزا فرنسا،إدخال الهواتف النقالة معهم، خلال موعد إيداع طلباتهم دون الحاجة لإبقائها خارجا.

كما سيمكّن طالبي الفيزا القيام بالتأمين على السفر داخل المركز دون الحاجة للتنقل إلى وكالات التأمين، مع توفير خدمات 3 متعاملين.

الخدمات المتوفرة على مستوى المركز ستشمل أيضا،القيام بعمليات النسخ للوثائق، وإلتقاط الصور الشخصية الخاصة بالملف.

المتعامل الجديد الذي سيشرع في حجز مواعيد الفيزا للسفارة الفرنسية بداية من الـ9 أفريل المقبل، سيوفر لزبائنه خدمات التوصيل.

إضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني التي يقدمها القرض الشعبي الجزائري.

كما سيوظف المركز أكثر من 200 عامل على مستوى مختلف مكاتبه، مع توفير الإطعام ومساحات الراحة.