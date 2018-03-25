هذه هي الخصائص التقنية لسكنات “LPA”

نشرت وزارة السكنوالعمران والمدينة، الخصائص التقنية المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم “LPA” في العدد 13 من الجريدة الرسمية.

وحددت الوزارة- حسب الجريدة الرسمية- شروط جديدة،خاصة بمعايير المساحة والرفاهية المطبقة، على البرنامج الترقوي المدعم.

ويتكون نموذج البرامج السكنية لهذه الصيغة –حسب نص القرار-، من سكن بغرفتين بمساحة 50 مترا مربعا بالنسبة للبلديات الشمالية.

فيما ستكون مساحة سكنات بثلاثة غرف 70 مترا مربعا، أما السكنات ذات أربعة غرف فحددت بمساحة 85 مترا مربعا

مع نسبة تفاوت مسموح به أقل من 3 بالمائة.

أما بلديات بالجنوب، فقد حددت الوزارة –حسب نص الجريدة الرسمية- مساحة إنجاز سكنات برنامج الترقوي المدعم بـ 250 مترا مربعا.

ودعت وزارة السكن أن تكون سكنات LPA تتلاءم التصميم والترتيب الفضائي للسكن مع نمط المعيشي المحلي.

ومن بين الشروط التي أقرتها وزارة السكن، دخول أشعة الشمس إلى غرف الجلوس والمطبخ لهذه الصيغة.

كما يجب أن يتكون كل مسكن من قاعة الجلوس، غرفتان إلى ثلاث غرف، مطبخ، قاعة حمام، مرحاض، وحدات للتخزيين “بلاكار”.

كما شددت وزارة السكن على ضرورة أن يوفرها المكلف بانجاز المشروع بهدف إنتاج سكن نوعي مزود بعناصر الرفاهية.

كما أمرت المكلفين بإنجاز برنامج الترقوي المدعم، إستعمال مواد ذات المنشأ الجزائري وتستجيب لمتطلبات الجودة.

فضلا عن تحسين النوعية المعمارية وإنتاج مباني متناسقة ومنسجمة ومندمجة مع موقع البناء والمنطقة.

وأدرج القرار، معيار مفهوم الفعالية الطاقوية بإدماج مبدأ تصميم بيئومناخي لضمان اقتصاد الطاقة.

مع إعـداد حصيلة طاقوية تقديرية من خلال أنظمة العزل الحرارية والصوتية التي تضمن رفاهية العيش والراحة للساكن.

ولزيادة الرفاهية والراحة، حدد القرار تصميم مواقف السيارات في الطابق تحت الأرضي.

من أجل الاستخدام العقلاني للمساحات وعدم تشويه الأحياء، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمحلات التجارية.