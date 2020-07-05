هذه هي الدول التي فتحت فضاءها الجوي أمام الجزائر

فتحت عدة دول أوروبية مجالها الجوي أمام شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل برمجة رحلات فور استئناف النشاط باستثناء دولة اسبانيا.

وقالت مصادر مسؤولة، بأن الدول التي أبلغت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قرار فتحها للمجال الجوي تشمل فرنسا وايطاليا وكذا بريطانيا باستثناء اسبانيا التي قررت الأربعاء الأربعاء الماضي السماح لتونس بتنظيم رحلات ومنعت الجزائر والمغرب.

في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات أخرى “هذه القرارات تبقى مؤقتة إلى غاية اليوم وتعتبر رسمية ونهائية بالنسبة للدول التي فتحت فضاءها الجوي في انتظار تلقي قرارات أخرى خلال الأيام القادمة بالنسبة للدول التي لم تعلن بعد ومغايرة بالنسبة للدول التي تحفظت”.

أما بشأن الرحلات باتجاه الدول العربية، فقد أعطت الإمارات العربية المتحدة، موافقتها للجزائر من أجل تنظيم رحلات جوية وأكدت كغيرها من الدول الأخرى على أهمية احترام التدابير الوقائية من كورونا فايروس كوفيد 19، من إجبار المسافرين على ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وكذا تعقيم الطائرة.

ورجحت مصادرنا، إمكانية تأجيل موعد برمجة الرحلات باتجاه الدول الافريقية، بعدما رفضت دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح فضائها الجوي أمامها “الدول الإفريقية كانت تعتبر مطار الجزائر الدولي مركز عبور للتوجه نحو أوروبا”.

إلى ذلك، فقد تمكنت مديرية الصيانة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية من إخضاع ستة وخمسين طائرة لعمليات صيانة ورحلات تجريبية بمدة نصف ساعة طيلة أيام الحجر الصحي المفروض من طرف السلطات والذي أدى الى إغلاق الفضاء الجوي،.

كماتخضع أربع طائرات أخرى حاليا لعملية صيانة استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية والتي رجحت مصادرنا بأنها ستكون على مستوى الداخلي قبل الدولي.