هذه هي الرتب المعنية بتخفيض سن التقاعد

حددت الحكومة الفئات المعنية في قطاع التربية الوطنية التي ستستفيد من التقاعد المسبق لتشمل أربع رتب باستثناء أعوان الإدارة.

تحصلت “النهار أنلاين” بصفة حصرية، على رتب قطاع التربية الوطنية التي سيشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي وهي: المعلمين والأساتذة، النظار. المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لكافة الأطوار “الابتدائي، المتوسط والثانوي”، وأكدت مراجعنا على أن أعوان الإدارة غير معنيين بهذا القرار.

وطبقا للمادة السادسة من قانون التقاعد، يحدد سن التقاعد بستين سنة للرجل والمرأة، غير أنه يمكن للمرأة العاملة أن تطلب التقاعد في سن الـ55. وعلى هذا الأساس أوضحت مصادرنا. أنه سيتم التخفيض بثلاث سنوات للرجل ليستفيد منه في الـ57 والمرأة في الـ52.

وخلال آخر اجتماع للوزراء، وافق رئيس الجمهورية بتخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي بثلاث سنوات. وجاء هذا القرار تنفيذا ووفاء بالتزاماته تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.

وقد صدر في العدد4 من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية. حيث ينص المرسوم التنفيذي رقم 25-54. على أنه يخضع للقانون الأساسي كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.

كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة.

ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف. أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية