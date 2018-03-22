هذه هي الرحلات التي ألغتها الخطوط الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إلغاء 4 رحلات دولية، باتجاه العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس.

بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.

وأفادت الشركة أن الرحلات المعنية بالإلغاء تمثلت في رحلتي الجزائر العاصمة- باريس:” شارل ديغول ذهابا إيابا”.

كما مس الالغاء أيضا الرحلات بين مطار وهران-باريس ومطار أورلي ذهابا و ايابا.

وفي ما يخص الرحلات الأخرى اتجاه فرنسا، أكدت الشركة أنها من المحتمل أن تعرف هي الأخرى اضطرابات لكن دون الغاءها .

يذكر أن فرنسا تشهد اليوم الخميس عدة اضرابات مست قطاعات عديدة مثل النقل والخدمات العمومية، مراقبي الملاحة الجوية والقطارات.

ومصالح الارصاد الجوي والمستشفيات والتعليم.