عرف مطار فرحات عباس بولاية سطيف إلغاء عدد من الرحلات الدولية وهذا بسبب التهاطل الكثيف للثلوج.
الرحلة الأولى:
مع شركة أيغل أزور مرسيليا -سطيف ساعة.
09:25 الوصول /العودة 10:20من سطيف -مرسيليا.
الرحلة الثانية:
أيغل أزور باريس أورلي -مطار فرحات عباس سطيف 11:15.
العودة مطار فرحات عباس سطيف -باريس أورلي 12:15.
أيغل أزور -ليون-سطيف الوصول إلى مطار فرحات عباس سطيف 15:40.
العودة من مطار فرحات عباس سطيف إلى ليوم 16:40.
الخطوط الجوية الجزائرية من مطار ليون إلى مطار فرحات عباس سطيف موعد الوصول 13:30.
العودة من سطيف إلى ليون 14:40.
للإشارة مصالح المطار أزاحت الثلوج المتراكمة على أرضية الهبوط.
تواصل تهاطل كميات الثلوج دفع إلى إلغاء الرحلات.
كما عرف مطار قسنطينة هو الآخر إلغاء 4 رحلات جوية باتجاه فرنسا.
الرحلات هي:
من مطار محمد بوضياف باتجاه مارسيليا .ميلوز .نيس وباريس
انطلاق رحلتين فقط باتجاه جدة و العاصمة
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