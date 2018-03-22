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هذه هي الرحلات الملغاة في مطاري سطيف وقسنطينة

أخبار الجزائر
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هذه هي الرحلات الملغاة في مطاري سطيف وقسنطينة مطار سطيف
بقلم أحمد بوطاف

عرف مطار فرحات عباس بولاية سطيف إلغاء عدد من الرحلات الدولية وهذا بسبب التهاطل الكثيف للثلوج.

الرحلة الأولى:
مع شركة أيغل أزور مرسيليا -سطيف ساعة.

09:25 الوصول /العودة 10:20من سطيف -مرسيليا.

الرحلة الثانية:

أيغل أزور باريس أورلي -مطار فرحات عباس سطيف 11:15.

العودة مطار فرحات عباس سطيف -باريس أورلي 12:15.

أيغل أزور -ليون-سطيف الوصول إلى مطار فرحات عباس سطيف 15:40.

العودة من مطار فرحات عباس سطيف إلى ليوم 16:40.

الخطوط الجوية الجزائرية من مطار ليون إلى مطار فرحات عباس سطيف موعد الوصول 13:30.

العودة من سطيف إلى ليون 14:40.

للإشارة مصالح المطار أزاحت الثلوج المتراكمة على أرضية الهبوط.

تواصل تهاطل كميات الثلوج دفع إلى إلغاء الرحلات.

كما عرف مطار قسنطينة هو الآخر إلغاء 4 رحلات جوية  باتجاه فرنسا.

الرحلات هي:

من مطار محمد بوضياف باتجاه مارسيليا .ميلوز .نيس وباريس

انطلاق رحلتين فقط باتجاه جدة و العاصمة


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