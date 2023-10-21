قناة النهار هذه هي الرزنامة المحينة لتطعيم الأطفال في الجزائر منذ الولادة بقلم قناة النهار نشر في 21 أكتوبر 2023 - 12:12 شارك غرِّد أرسل 116 0 هذه هي الرزنامة المحينة لتطعيم الأطفال في الجزائر منذ الولادة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lKCYC اقرأ أيضا مجتمع: حافلات النقل الجامعي تتحول لوسيلة نقل جماعي .. الطلبة يشتكون قناة النهار 18 أكتوبر طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر صريح جدا: عيد الزواج عند الجزائريين.. رجال يحتفلون به وآخرون خارج حساباتهم ! قناة النهار 04 أكتوبر نسيمة جعفر باي : "ولاو يخدمو النساء بسبب الجمال ولا يهمهم المستوى" قناة النهار 06 أكتوبر بجاية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات ومعدات ورشات البناء قناة النهار 15 أكتوبر جبايتك..نظام معلوماتي جبائي جديد قناة النهار 11 أكتوبر نسيمة جعفر باي: "عندي شكوك بخصوص قصة أحمد شاكر وريفكا.. وعلاش مزال يبات في الجامع" قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: روموركة تاع كاميو داروها جسر .. راسك يحبس قناة النهار 01 أكتوبر الوزير الأول: استيراد اللحوم البيضاء وتوفير مخزون أمني للمحافظة على أسعارها المعقولة في شهر رمضان قناة النهار 14 أكتوبر صريح جدا:مصروف المدرسة..كم يخصص الجزائريون لأبنائهم يوميا؟ قناة النهار 15 أكتوبر