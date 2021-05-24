هذه هي السكنات التي سيتم الإنتهاء من إنجازها نهاية جوان بالعاصمة والبليدة

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة ، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، على ترأس اجتماع تقني.

وحسب بيان للوزارة، ضم الإجتماع، كل من الأمين العام لوزارة السكن ورئيسة ديوان الوزارة والمدير العام للسكن.

بالإضافة إلى المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير السكن الجزائر، ومديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر.

وكذا مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية البليدة، ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري “البليدة، دار البيضاء، بئر مراد رايس”.

وخصص الاجتماع لتقديم حوصلة حول السكنات التي سيتم الانتهاء من أشغال إنجازها نهاية شهر جوان المقبل، بالنسبة لولايتي الجزائر والبليدة.

وكذا رزنامة البرامج التي تعدّت نسبة الإنجاز بها 70 بالمائة، على مستوى هاتين الولايتين.

هذا وقدّم مدير السكن لولاية الجزائر عرضا مفصلاً حول عدد السكنات التي هي قيد الإنجاز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وركز مدير السكن بالخصوص، على السكنات المبرمجة للانتهاء من أشغالها نهاية شهر جوان وتلك التي وصلت نسبة انجازها 70 بالمائة.

وأشار البيان، إلى إن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، مكلف بالانتهاء من أشغال انجاز 240 وحدة سكنية نهاية شهر جوان المقبل.

أما ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، فهو مكلف بإنجاز 1440 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الايجاري ببابا حسن.

وأشار البيان، إلى إن هذه السكنات، ستكون جاهزة نهاية شهر جوان وهي حاليا قيد انجاز التهيئة الخارجية.

وديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي، مكلف بانجاز 57 سكن بسحاولة و232 سكن بأولاد فايت، والتي ستكون جاهزة نهاية شهر جوان.

أما بالنسبة لولاية البليدة، فقد تضمن العرض الذي قدمه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري مشروع إنجاز 1294 وحدة سكنية بصيغة العمومي إيجاري بالصفصاف.

وستنتهي الأشغال بهذا الموقع، نهاية شهر جوان المقبل.

كما قام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية البليدة، بمداخلة بخصوص التهيئة الخارجية لمختلف المشاريع السكنية المتواجدة بالصفصاف.