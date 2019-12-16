هذه هي الشركات التي ستمول أندية المُحترف الثاني

تقرر وبصفة رسمية، إستفادة أندية المُحترف الثاني من تمويل شركات وطنية، لتمكينها من التنفس ماديا والخروج من أزماتها الإقتصادية.
وكشفت مصادر “النهار” على أن توزيع الشركات سيكون على الشكل التالي :
اتحاد الحراش / فرع سوناطراك
شبيبة بجاية/ النقل البحري
أولمبي المدية / شركة اتصالات
اتحاد عنابة/ اسميدال
مولودية بجاية/ فرع سوناطراك
أولمبي أرزيو وشبيبة سكيكدة/ فرع سوناطراك
أمل الأربعاء/ شركة جيكا للإسمنت
مولودية العلمة/ سونلغاز
أمل بوسعادة/ النقل البري
دفاع تاجنانت/ الخطوط الجوية
سريع غليزان ووداد تلمسان / شركة اتصالات
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