هذه هي الشركات التي قدمت تخفيضات لزبائن “إيغل أزور”

كشف الموقع الرسمي لشركة الطيران الفرنسية “إيغل أزور” عن قائمة شركات الطيران الدولية التي أعلنت تضامنها معها.

وأفادت شركة الطيران “إيغل أزور” اليوم أنه وفور إعلان تعليق جميع رحلاتها الجوية المبرمجة دون إستثناء تسارعت شركات طيران مختلف لإعلان التضامن معها.

وكشفت الشركة عن أسماء خمس شركات طيران والمتمثلة في الخطوط الجوية الفرنسية، ترانزافيا، فويلينغ وأياسال ايرلاينز بالإضافة للخطوط الجوية الجزائرية.

وتسارعت الشركات الجوية لإعلان تضامنها مع الشركة المفلسة بإطلاق عروض للمسافرين الذين ألغيت رحلاتهم.