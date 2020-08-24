هذه هي الشروط الجديدة للإستفادة من الإشهار العمومي

حددت وزارة الاتصال معايير ومقاييس جديدة للاستفادة من الاشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية.

وقال العربي ونوغي المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار أنه وبناء على توجيهات وزير الاتصال والحكومة والرئيس الجمهورية تم تحديد معايير وشروط موضوعية لتوزيع الاشهار العمومي على الجرائد الوطنية.

وذكر ونوغي اليوم خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم رفقة وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن الحصول على الاشهار العمومي يستلزم امتلاك السجل التجاري، بالإضافة إلى التصريح لدى مصالح الضرائب

وكذا التعريف الاحصائي والجبائي والحصول على إعتماد من وزاره الاتصال

ويتكون الملف أيضا من شرط اثبات وضعية صاحب الجريدة اتجاه الضمان الاجتماعي ونسبة السحب الجرائد.

كما ذكر المدير العام لوكالة أناب شرط تحديد طبيعه الجرائد محليه جهويه أووطنيه

كما أستثنى ذات المسؤول أصحاب الأرصدة المجمدة بسبب العدالة من الإستفادة من الاشهار العمومي

وتمنع الشروط الجديدة للاستفادة من الاشهار العمومي اعاره اسم صحفي لبعض الاشخاص خارج الاعلام للاستفادة من الاشهار كما تم تحديد نسبه الاشهار ثلث صفحات الجريده كأقصى حد.

وسيتم منع ممارسي السب والقذف وعدم احترام مؤسسات الدوله من الاشهار وتشترط القوانين الجريده عدم الاشهار للجرائد الحزبيه