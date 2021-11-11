هذه هي الشروط اللازمة للحصول على تذكرة مباراة الجزائر بوركينافاسو

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا كشفت من خلاله على الشروط اللازمة من أجل الحصول على تذكرة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوركينابي.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة في بيانها بأن عملية بيع التذاكر ستخضع للشروط التالية:

– تقديم جواز التلقيح الصحي أو شهادة التلقيح وبطاقة التعريف الوطنية التي تثبت هوية الشخص الملقح عند شراء التذكرة.

– منع بيع أكثر من خمس (05) تذاكر للشخص الواحد على أن تقدم بطاقات التعريف الوطنية وجوازات التلقيح الصحية أو شهادات التلقيح للأشخاص الغائبين.

– احترام التدابير الصحية لاسيما اجبارية ارتداء الكمامة.

– شراء التذكرة و دخول الملعب يوم المباراة يقتصر على المناصرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

– عملية بيع التذاكر ستتم على مستوى سبعة (07) شبابيك بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

– تخصيص فضاءات للتلقيح على مستوى ملعب مصطفى تشاكر للمناصرين الذين لم يتلقوا تلقيحهم بعد (تلقيح جونسون أند جونسون، جرعة واحدة).

وفي نفس السياق، فإن وزارة الشباب والرياضة تجدّد دعوتها لكل المناصرين الذين سيتنقلون إلى ملعب مصطفى تشاكر لمناصرة فريقنا الوطني بالالتزام بالتدابير الصحية المنصوص عليها وكذا التحلي بالروح الرياضية لإنجاح هذا الموعد الكروي الهام.

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