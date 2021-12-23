هذه هي الشروط للسماح للأنصار لمتابعة مباريات الخضر في الكان

كشف اليوم الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الخطوات التي سيقوم بها كإجراء حماية الأنصار واللاعبين. بما فيهم أنصار المنتخب الوطني في “كان” الكاميرون.

وأكدت “الكاف” أنها قد تمت إبرام إتفاقية مع حكومة الكاميرون “فيكافوت” لوضع خطة جديدة لمواجهة الخطر المحدّق بالأنصار واللاعبين.

كما كشفت الهيأة المسؤولة عن عدد من الشروط التي وضعتها للسماح للأنصار الذي ينوون حظور مباريات الكان، بما فيهم أنصار “الخضر”.

وقالت أنه سيسمح للمشجّعين بمتابعة المباريات الـ 52 بشكل عادي لكن، وجب عليهم، أن يقوموا بـ “التطعيم” الكامل مع إظهار نتيجة فحص “بي سي ار” التي تكون سلبية ولا تزيد عن 72 ساعة أو نتيجة إختبار سلبي لايزيد عن 24 ساعة.

وأوضحت “الكاف” أنّها ستضع مراكزعبر مختلف المناطق التي تحتضن المباريات، في ظل إنتظارها للحشود الجزائرية المنتظر إلتحاقها بالكاميرون.

يذكر،أن الكاف ستعتمد على إجراءات جديدة وإستثنائية لإخضاع اللاعبين والوفود للفحوصات الوقائية.

طالع أيضا:

وينطلق تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بداية من يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر. تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون.

و يخوض ابطال افريقيا, مقابلتين وديتين بالدوحة, يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

و تم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المقررة شهر مارس المقبل أحد المنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية و المنتخب المصري.

و تمكّن المنتخب الوطني من حصد “جائزة الفريق العربي” في الدورة الحادية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

و دخل الناخب الوطني جمال بلماضي،والخضر الذين شاركو في “الكان” المسابقة التي استمرت لـ15 ديسبمر 2021. من خلال البوابة الذكية للجائزة mbr awards.

في حين، سيتم تكريم “الكوتش” بلماضي،رفقة رئيس الفاف شرف الدين عمارة والوزير عبد الرزاق سبقاق بالجائزة خلال شهر جانفي 2022.

يتيح تطبيق النهار الإطلاع على الأخبار عبر “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp