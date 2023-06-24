هذه هي الشواطئ المسموحة للسباحة في الشلف

نشرت مصالح الحاية المدنية في بيان لها قائمة الشواطىء المسموحة للسباحة غير إقليم ولاية الشلف تزامنا مع دخول موسم الإصطياف.

وحسب بيان ذات المصالح تضمنت القائمة 26 شاطئ ممسوحة للسبحاة موزعة عبر 6 بلديات بولاية الشلف.

ووضعت الحماية المدنية توقيت حراسة الشواطئ من الساعة: 09سا00د صباحا إلى غاية 19سا00د مساءا مؤكدة على احترام الراية حمراء :السباحة ممنوعة. وكذا راية برتقالية:السباحة خطيرة. بالإضافة إلى الراية خضراء: السباحة مسموحة.

وهذا هي الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية الشلف:

بلدية بني حواء

شاطئ تيغزة شرق

شاطئ تيغزة غرب

شاطئ بني حواء مركز

بلدية وادي قوسين ( دائرة بني حواء)

شاطئ الدومية

شاطئ وادي قوسين

شاطئ بوشغال

بلدية تنس

شاطئ تنس المركزي

شاطئ المرينة

شاطئ وادي القصب

بلدية سيدي عبد الرحمان ( دائرة تنس)

شاطئ كاف كالة

شاطئ وادي الملح

شاطئ سيدي عبد الرحمان

شاطئ وادي الزبوج

شاطئ الداتي

شاطئ تاغزولت شرق

بلدية المرسى

شاطئ تاغزولت غرب

شاطئ عين حمادي

شاطئ الڨطار

شاطئ المرسى شرق

شاطئ المرسى غرب

شاطئ الڨلتة شرق

شاطئ الڨلتة غرب

بلدية الظهرة ( دائرة تاوقريت)

شاطئ تاميست

شاطئ الدشرية شرق

شاطئ الدشرية غرب

شاطئ الرمال الذهبية