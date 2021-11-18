هذه هي الطرقات المغلقة بالعاصمة والعديد من الولايات جراء التقلبات الجوية

أفادت، مصالح الدرك الوطني لأمن الطرقات، اليوم الثلاثاء، أن حالة شبكة العديد من الطرقات الوطنية والولائية صعبة وبطيئة. كما شهدت هذه الشبكات عدة تدخلات بسبب تراكم المياه جراء الأمطار المتساقطة بغزارة.

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