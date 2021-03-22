هذه هي الطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية

تسببت الاضطرابات الجوية التي عرفتها مختلف ولايات الوطن، في قطع عديد من الطرقات الوطنية، خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت مصالح الدرك الوطني، قائمة للطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، والتي تتوزع على عدة ولايات وهي:

ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قرية عين زبدة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين تيزي وزو وبجاية، ببلدية إيلولة أومالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 251 على مستوى بلدية بوزقن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية سطيف:

الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين موكلان وعين الروى، بمنطقة عين الصفة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 74 الرابط بين عين الروى وبوقاعة، بمنطقة أولادخباب، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الوطني رقم 103 الرابط بين بلديتي بوقاعة وبني وسين، بمنطقة ثنية المقسم، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

الطريق الولائي رقم 06 الرابط بين أيت تيزي وبوعنداس، بقرية تيزي النتاقة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 على مستوى بلدية شلاطة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأشار البيان، إلى إن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

كما نصحت ذات المصالح، مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر.