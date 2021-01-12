هذه هي الطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية

أدت الاضطرابات الجوية، التي عرفتها مختلف ولايات الوطن أمس الإثنين، إلى غلق العديد من الطرقات وشل حركة المرور.

وحسب تنبيه لمصالح الدرك الوطني، ليلة أمس الإثنين، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب الإضطرابات الجوية في ما يلي:

ولاية البويرة:

الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين البويرة وتيزي وزو، على مستوى تيكجدة بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تيزي وزو:

الطريق الوطني رقم 24 في شطره الرابط بين أزفون وتيقزيرت، بقرية أيت رهونة، مغلق بسبب سقوط الحجارة والصخور الجبلية.

بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، وهو مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكذاالطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية شلاطة، بسبب تراكم الثلوج.

ولاية بجاية:

الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى قرية تيزي نصليب بلدية شلاطة، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وتنصح ذات المصالح، مستعملي الطريق، بتوخي بالحيطة والحذر.