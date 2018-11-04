هذه هي الطرقات المغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار

تأثرت العديد من الطرقات الولائية والوطنية جراء الإضطرابات الأخيرة التي شهدتها الولايات الشمالية للوطن منذ يومين.

وقال خالد شاعة قائد مركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، أن الأمطار الأخيرة أغلقت العديد من الطرقات الوطنية والولائية.

فبولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 72 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبومرداس على مستوى بلدية تيقزيرت مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

بالإضافة إلى الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية الجباحية بالبويرة الحركة بطيئة جدا باتجاه العاصمة.

بالإضافة إلى الطريق رقم 12 الرابط بين تيزي وزو وبومرداس كان مغلقا بالأمس في أكثر من نقطة وتم فتحه اليوم.

أما بالنسبة للإحصائيات المرورية فقد تم خلال 48 ساعة الفارطة تم تسجيل 49 حادثا مروريا.

أسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة 79 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وسجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة 05 أشخاص.

تليها ولايات الجزائر العاصمة، غليزان، الأغواط والبويرة.

من جهته أضاف ذات المتحدث، أنه تم وضع مخطط إستعجالي خاص بالطرقات المغلقة أين تم تكثيف عناصر الدرك من أجل التدخل السريع.

وضمان السلامة المرورية للمواطنين.