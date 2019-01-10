هذه هي الطرقات المغلقة بسبب الثلوج

تسبب تساقط الثلوج، في اغلاق العديد من الطرق الوطنية، خاصة على مستوى ولايتي بجاية وتيزي وزو.

ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 26، لمدينة آقبو، والطريق الوطني رقم 15، على مستوى فج تبروردة، بلدية أفرحوتان، ولاية تيزي وزو.

بالإضافة للطريق الوطني رقم 30، بلدية آيت بومهدي، ولاية تيزي وزو.

الطريق الوطني رقم 33، الرابط بين تيكجدة، بلدية الأصنام، بولاية البويرة، وبلدية بومهدي، بولاية تيزي وزو.

والطريق رقم 253 على مستوى فج شلاطة، بولاية تيزي وزو، بالاضافة للطريق رقم 26، على مستوى بلدية شلاطة، ولاية بجاية.