هذه هي الطرقات المغلقة بسبب الثلوج

أدى التساقط الكثيف للثلوج منذ ليلة الأمس إلى غلق العديد من الطرقات وشل حركة المرور بالطرق الوطنية والولائية بالولايات.

وتسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين سطيف وجيجل، والطريق الوطني رقم 77أ الرابط بين سطيف وميلة.

بالإضافة إلى الطريق الرابط بين بجاية وسطيف، و الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين عين الكبيرة و البابور مغلق.

كما أن الطريق الوطني رقم 75 ببوعنداس مغلق، والطريق الوطني رقم 103 الرابط بين تالة ايفاسن وبوقاعة مغلق.

الطريق الوطني رقم 74 بين بجاية حمام قرقور وبني ورتيلان، والطريق الوطني رقم 14 عين ارنات وتيزي وزو مغلق.

كما أن الطريق الوطني رقم 05 بسطيف بالطريق السيار حركة المرور به صعبة.

من جهتها تسببت الثلوج المتساقطة أيضا على ولاية قسنطينة في عديد الطرق والمداخل المؤدية إلى الولاية.

على غرار الطريق السيار شرق غرب بمنطقة جبل الوحش، والطريق الوطني رقم 3 محور ديدوش مراد زيغود مغلق.

ناهيك عن الطريق الوطني رقم 27 رابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة.

والطريق الوطني الرابط بين باتنة وقسنطينة على مستوى منطقة علي منجلي، والطريق الوطني رقم 79 بين قسنطينة وام البواقي.

ناهيك عن الطريق الوطني رقم 133 الرابط بين قالمة وقسنطينة على مستوى منطقة عين عبيد مغلق.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين ولاية باتنة وأريس، والطريق الوطني رقم 77 الرابط بين باتنة وسطيف عبر بلدية حيدوسة.

أما بولاية ميلة الطرقات المغلقة على مستوى الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ميلة وجيجل على مستوى السطاح واولاد عامر.

وكذا الطريق الوطني رقم 77 أ الرابط بين ميلة وجيجل على مستوى بلدية بتامنتوت، الطريق الوطني 100 الرابط بين بوحاتم وفرجيوة.

الطريق الوطني 5 أ الرابط بين سيدي خليفة ووادي العثمانية، والطريق الإجتنابي أولاد القايم.

ناهيك عن الطريق الولائي رقم ط 5 مكرر الرابط عين البيضا احريش والعياضي برباس بمشتة الربع.