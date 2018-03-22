هذه هي الطرقات المغلقة بسبب تساقط الثلوج

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج في غلق العديد من الطرقات والمحاور الوطنية والولائية.

حيث أدت الثلوج إلى غلق الطريق الوطني شرق غرب على مستوى ولاية قسنطينة بمنطقة جبل الوحش على مسافة 14 كلم.

بالإضافة إلى الطريق الوطني بين باتنة وقسنطينة مغلق على محور المدينة الجديدة علي منجلي.

ناهيك عن الطريق رقم 79 الرابط بين قسنطينة وقالمة على مستوى منطقة قطار العيش.

فيما يعرف الطريق الوطني رقم 133 الرابط بين قسنطينة وقالمة صعوبة في السير.

أما بولاية المدية فحركة المرور متوقفة في المدخل الشرقي بين بن شيكاو ووزرة.

ولاية تلمسان الطريق مغلقة بين بلديتي بني بوسعيد والبويهي بمنطقة بوسحابة.

كما أن الطريق مغلقة بين بلدية بئر أغبالو بالبويرة وعين الحمام بتيزي وزو بعين زبدة.

بالإضافة إلى ولاية برج بوعريريج على مستوى بلديات المنطقة الشمالية بدائرة الجعافرة معزولة بسبب الثلوج.

والطريق الوطني رقم 106 الرابط بين برج بوعريريج ببجاية شمالا مغلق في عدة نقاط.

أما بولاية سكيكدة فتم فتح الطريق الولائي رقم 7 الرابط بين بلدية أولاد اعطية و قنواع غرب الولاية بعد ان غلقته صباحا الثلوج.

فيما لا يزال الطريق البلدي الرابط بين مركز بلدية اولاد احبابة و قرى الملعب، عين سلامات والغرازلة مغلقة.

في حين تعرف العديد من طرق ولاية برج بوعريريج إنسدادا تاما بسبب التساقط الكثيف للثلوج على غرار:

الطريق الولائي رقم 43 الرابط البرج بالبلديات الشمالية مغلق على طول 25 كلم بمنطقة تاركابت.

الطريق الوطني رقم 106 الرابط بين برج بوعريريج وبجاية مقطوع على طول 06 كلم بمنطقة إيغيل علي.

الطريق الوطني رقم 76 الرابط البرج بسطيف عبر ڨنزات، مغلق على طول 03 كلم بمنطقة المدافع.

الطريق الولائي رقم 42 جنوب البرج مغلق على طول 12 كلم بين غيلاسة و تاقلعيت.

المدية الطريق الوطني رقم 01 مغلق على مستوى دائرة وزرة ومنطقة الغزاغزة في المدخل الشمالي للولاية.

سطيف الطرق الوطني رقم 75 في محور الموان، طكوكة، والطريق رقم 9 بالزايري، الطريق رقم 74 بعين لقراج.

والطريق رقم 9 بعين الروى، والطريق رقم 77 تاشودة، الطريق الولائي رقم 4 بين بني شبانة وبني موحلي.

الطريق رقم 114 بني فودة، الطريق رقم 169 اولاد عدوان، الطريق رقم 32 أ تالة ايفاسن، الطريق رقم 45 بوسلام.

الطريق رقم 110 عين لقراج، والطريق رقم 77 أ بين العلمة وفرجيوة.

أما ولاية بجاية الطريق الوطني رقم 26 أ مغلق على مستوى فج شلاطة بسبب تراكم الثلوج

الطريق الوطني رقم 75 صعب الحركة ببلدية كنديرة، بالاضافة الى طرق ولائية بكل من ايث سماعيل و إغيل علي و بني مليكش.