هذه هي الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع منسوب مياه واد مزفران، مما تسبب في غلق الطريق الرابط بين تيبازة و الجزائر.

كما تسببت الأمطار الأخيرة التي تساقطت على ولاية المدية منذ صبيحة اليوم الثلاثاء. في ارتفاع منسوب واد بكموري ببلدية ودائرة سبت عزيز.

مما أدى إلى غلق الطريق الوطني رقم 60 بالمدية، كما تم تسجيل طريق مقطوع في نقطتين على مستوى الطريق الولائي رقم 19 في نفس الولاية.