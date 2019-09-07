هذه هي الطرق المغلقة بسبب الأمطار

حذرت مصالح الدرك الوطني مساء اليوم السبت المواطنين ومستعملي الطرقات من تساقط كمية معتبرة من الأمطار.

وأضاف بيان ذات المصالح فإن الأمطار المتساقطة ستتسبب في غلق بعض الطرقات في عدد من الولايات بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار.

وحسب مركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني ببوشاوي فإنه يتعلق الامر بالولايات التالية :

ولاية بشار، الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين بشار وتندوف على مستوى منطقة ضاية الطيور بلدية لعبادلة مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار

ولاية النعامة.. الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين النعامة وتلمسان على مستوى قرية سيدي بلقاسم بلدية القصدير مغلق

لاية المسيلة، الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين بلدية بن سرور وأمسيف على مستوى واد أمسيف مغلق

ولاية بسكرة: الطريق الولائي رقم 60 ب الرابط بين بلديتي رأس الميعاد وسيدي خالد على مستوى منطقة رأس القطاع.

كما حذرت مصالح الدرك الوطني من التهور والمخاطرة مما ينجم عنه ما لايحمد عقباه مع أخذ الحيطة والحذر .