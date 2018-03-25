 هذه هي الطرق المغلقة على مستوى ولاية سطيف

تشير المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”،إلى إغلاق العديد من الطرقات الولائية والوطنية.
فقد أُغلق الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية وسطيف،في شقه تيزي ابشار _ ثنية الطين _ الضيافات _ اولاد قايد _ عموشة _ خراطة ،
بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 77 العلمة بني عزيز،
و الطريق الوطني 75 تالة ايفاسن ، الطريق الوطني بوقاعة عين عباسة طكوكة ،
والطريق الولائي 09اوريسيا عين لكبيرة ، والطريق الولائي 3 تيزي نبشار واد لبارد ،
والطريق الولائي 14 تيزي نبشار عين عباسة ،
كما أغلق الطريق الولائي 39 عين لكبيرة دهامشة بسبب تراكم الثلوج.
والطريق الولائي 06 بوعنداس ايت تيزي،
الطريق الولائي 45 بوعنداس بوسلام،
الطريق الولائي 32 تالة ايفاسن خراطة.
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