هذه هي الطرق الوطنية والولائية المغلقة بسبب الثلوج في البويرة

تسببت الثلوج المتساقطة خلال الساعات الاخيرة في غلق 4 طرق وطنية و6 طرق ولائية بولاية البويرة.

وحسب حصلية الدرك لوطني التي تحوزها النهار اونلاين فيتعلق الامر بـ

1.الطرق الوطنية.

الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين صحاريج وتيزي وزو.

الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين تكجدة بلدية الاصنام بالبويرة وايت بومهدي بتيزي وزو.

الطريق الوطني رقم 15الربط بين البويرة وتيزي وزو.

الطريق الوطني رقم 62 الرابط بين سور الغزلان والمدية.

2.الطرق الولايية

الطريق الولاًيي رقم 6الرابط بين ايت لعزيز وبوغني

الطريق الولايي رقم 15 بين سوق الخميس والمقراني

الطريق الولايي رقم 93 الرابط بين قرومة بالاخضرية وتابلاط بالمدية

الطريق الولايي رقم 17 الرابط بين قرومة والاخضرية.

الطريق الولايي رقم، 25 الرابط بين المزدور وتاقديت

الطريق الولايي رقم 94 الرابط بين الدشمية وويدان.