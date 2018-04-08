هذه هي الطريقة الصحية لتجميد الأغذية خلال رمضان

إعتادت العديد من النساء تزامنا واقتراب الشهر الفضيل، على تجميد العديد من الأغدية الأمر الذي ينعكس سلبا على صحتهم.

ومن جهته قال الطبيب فتحي بن اشنهو خلال استضافته في قناة “النهار “، أن الصيام فرصة صحية للإنسان كان في مضان أم غيره

لأن الإنسان عندما يصوم يعمل على تنظيف ذاته .

وأضاف بن أشنهو ،أن سبب تجميد الأغذية يعود إلى تغير في ذهنية بعض الأشخاص، موضحا أنه هناك أغذية تجمد وأغذية لا تجمد مثل السمك يمكن تجميده بسبب نقصه في الاسواق وغلاءه .

وقال أن عملية تجميد الأغذية، يجب أن لا تكون طويلة ولا تتعدى يومين.

كما أضاف يجب أن تكون طريقة الحفظ منظمة في علبة وغير مخزنة مع بعضها البعض.

وأشار الطبيب بن اشنهو ، أن هناك غلاف خاص بالتجميد.

ومن جهتها حرصت ندى توجان مختصة في التغذية والطهي، على ضرورة تنظيف الاسماك قبل تجميدها .

موضحة أنه هناك أغذية لا تجمد مثل الياغورت والفطر والأغذية التي تحتوي على نشويات لكونها تنعكس سلبا على صحة الإنسان.