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هذه هي العقوبة التي تنتظر شبيبة القبائل بعد أحداث الكلاسيكو !

الرياضة
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هذه هي العقوبة التي تنتظر شبيبة القبائل بعد أحداث الكلاسيكو !
بقلم يونس رزيق

شهدت مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أحداثا مؤسفة أمسية اليوم الثلاثاء عقب تحطيم السياج الفاصل بين المدرجات وأرضية الميدان من طرف أنصار الشبيبة.

وإقتحم أنصار الكاناري أرضية الميدان عند الدقيقة الـ79 مباشرة بعد تسجيل فريق شباب بلوزداد الهدف الثالث.

ومن المنتظر أن يتم خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق شبيبة القبائل، مع خسارة نقاط المباراة أمام شباب بلوزداد بنتيجة 3-0، وإجراء 4 مباريات دون جمهور منها مبارتين خارج تيزي وزو.

وهو ما تنص عليه المادة 70 الفقرة 4 التي توضح العقوبة في حال إجتياح الأنصار أرضية الميدان والإعتداء على الرسميين.


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