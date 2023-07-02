هذه هي العلامات التي تحصل عليها التلاميذ في امتحان البكالوريا

أفاد عدد من الأساتذة المصحيين لأوراق امتحان البكالوريا،أن العلامات تباينت بين الممتازة والضعيفة في مختلف المواد،خاصة مادتي الفيزياء بالنسبة للشعب العلمية، والتسيير المحاسبي والمالي بالنسبة لشعبة الإقتصاد،وامتحان الهندسة المدنية والميكانيكية بالنسبة للشعب التقنية.

وحسب الأساتذة الذين التقهم “النهار أون لاين”،فان علامات شعب العلوم التجريبية والرياضيات كانت ممتازة حيث تحصل تلاميذ على علامات جيدة. وفي هذا الصدد قالت الاستاذة أن الأوراق التي صححتها في مادة الرياضيات تحصل التلاميذ فيها على نقاط تراوحت بين 12 و17.5 من 20 كما قالت انها صححت ورقة تحصل فيها المترشح على العلامة الكاملة 20 من 20.

وأضافت الأستاذة أن تلاميذ آخرين تحصلوا على علامات تحت المتوسط تراوحت بين 8 و9 فيما كشفت انها صححت ورقة تحصل فيها مترشح على علامة 3 من20.

وبالنسبة لمادة الفيزياء قالت أستاذة المادة انها لم تصحح لحد الآن ورقة تحصل فيها التلاميذ على علامة 20 من 20 فيما قالت انها صححت أوراق علامتها تتراوح بين 13و15من 20 ،كما ان علامات كثيرة تراوحت بين 6 و9 من 20.

وبالنسبة للشعب الأدبية فإن علامات مادة الفلسفة تراوحت بين 5 و13 من 20، أين أكد استاذ المادة أن بعض التلاميذ تحصلوا على علامات حسنة فيما كانت علامات البعض ضعيفة.

وأرجع السبب إلى المشكل الذي تعرض له تلاميذ شعبة الفلسفة يوم الامتحان واعتمادهم على المواضيع المقترحة، مشيرا أن العديد من الأوراق التي صححها إختار أصحابها تحليل النص وهو ما ساهم في تسجيل علامات متوسطة وضعيفة في هذه المادة.

بالنسبة لشعبة اللغات فقد عرفت أوراق التصحيح نقاطا ممتازة حسب الأساتذة في مواد اللغة الإسبانية والانجليزية والإيطالية، فيما سجلت علامة اللغة الألمانية نقاطا متوسطة إلى ضعيفة.

والملفت للإنتباه أن أساتذة شعبة التسيير والإقتصاد صدموا من علامات مادة التسيير المحاسبي والمالي التي كانت ضعيفة الى تحت المتوسط، بالرغم من أن الاسئلة كانت في المتناول ،لكن هذا لم يمنع من وجود أوراق تحصل اصحابها على علامة 20 من 20.

هذا هو موعد الإعلان عن النتائج

وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، حيث أن المترشح مجبر على تدوين الرقم السري الخاص به ليتعرف بعدها على النتيجة،وسيتمكن الناجحون من استخرج كشوف النقاط الخاصة بهم ليتمكنون من تسجيل أنفسهم في المؤسسات الجامعية حسب تخصصهم.

هذا وسيتم الاعلان عن نتائج امتحان البكالوريا قبل 20 من شهر جويلية الجاري حسب ما كشف عنه سابقا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد.