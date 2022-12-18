هذه هي العلامات التي تحصل عليها التلاميذ في الفصل الأول

عرفت نتائج الفصل الأول في الأطوار التعليمية الثلاث ،علامات متباينة بين الممتازة والمتوسطة والضعيفة.

والملفت للإنتباه هذه السنة الدراسية، هو تحسن معدلات السنة أولى متوسط. حيث عرفت علامات مادة الرياضيات واللغة الفرنسية نتائج جد ممتازة إضافة إلى اللغة الإنجليزية .

وحسب تنسيقية أساتذة التعليم الإلزامي “قيد التأسيس”، التي قامت بدراسة لعدد من المؤسسات التربوية. فإن 60 بالمائة من تلاميذ الأولى متوسط تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20. كما أنه تم تسجيل تحسن كبير في علامات مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية التي كانت سابقا كارثية .

أما بالنسبة لتلاميذ الرابعة متوسط فقط كانت النتائج مرضية إلى حد كبير. بالرغم من إعتماد بعض المؤسسات التربوية على أسئلة صعبة نوعا ما وهذا لتحضير التلاميذ لامتحان نهاية السنة.

وفي هذا الصد د كشف عضو بالتنسيقية، أن التلاميذ تحصلوا على علامات جيدة في الرياضيات والفيزياء والعلوم. فيما عرفت بعض المواد الأدبية تراجعا نسبيا، لكنه لا يؤثر على المستوى العام لتلاميذ حسب الدراسة.

واكد المتحدث في هذا الصدد، أن نتائج الفصل الأول، وكذا الفصل الثاني هي التي تحد مصير تعليم التلاميذ الناجحين في الطور الثانوي .

أما بالنسبة للطور الابتدائي فقد كانت العلامات جيدة ما عدا قسم السنة الثالثة ابتدائي الذي عرف اكتظاظ في مواده بعد إضافة اللغة الانجليزية. لكن الملاحظ أن غالبية التلاميذ تحصلوا على علامات جيدة في هذه المادة الحيوية التي تم تدريسها لأول مرة في تاريخ الجزائر.

أما بالنسبة لتلاميذ السنة الخامسة إبتدائي فقد كانت النتائج ممتازة حيث أن غالبية التلاميذ “ما يعادل 94 بالمائة” تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 5 من 20. مضيفة أن هذه النتائج أولية تخص المؤسسات التربوية التي انتهت من عملية حجز النقاط.

على صعيد آخر يمكن للأولياء المسجلين في فضاء الأولياء الإطلاع على نتائج أبنائهم بمجرد انتهاء المدير من حجز النقاط وهذا بإدخال الحساب الخاص بكل ولي. كما سيتم بداية من الخميس توزيع كشوف النقاط.