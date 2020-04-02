هذه هي العلاوات التي سيستفيد منها مستخدمي قطاع الصحة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي والمتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والـمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة.

نص المرسوم على ان العلاوة الاستثنائية يستقيذ منها الـمجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد – 19 ومكافحته.

كما حدد المرسوم أن العلاوة المذكورة ستكون مدفوعة شهريا، حسب المبالغ الجزافية الآتية:

10.000 دج، بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم.

20.000 دج، بالنسبة للمستخدمين شبه الطبيين.

40.000 دج، بالنسبة للمستخدمين الطبيين.

تدفــع العــلاوة الاستثنائيـة لـفتــرة 3 أشهــر قابلــة للتجديد

لا تخضـع العلاوة الاستثنائية للضـريبة ولا لإشتراكات الضمان الاجتماعي.

يمكن تمديـد الاستفـادة مـن هـذه العـلاوة إلى فئات أخرى من الـمستخدمين بموجب نص خاص.

تحـدد كيفــيـات تطبـيـق هــذا الـمرســـوم، عنــد اقتضاء بموجب نص خاص.

تســري أحكام هـذا الـمـرســوم ابتـداء مـــن 15 فيفري 2020 .