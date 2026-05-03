هذه هي العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين

أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 ماي 2026.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك (25) قاضيا، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي” من 03 إلى 07 ماي 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

كما سيشارك قاضيان، في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6. في الاجتماع 23 لفريق الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي CrimEx يومي 05 و06 ماي 2026 بمدينة ستوكهولم (السويد).

كما سيشارك قاض، في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2. الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL. في ورشة عمل لفائدة الفوجين 6 و7 لشبكة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط لتبادل. وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب EMISA، من 04 إلى 08 ماي 2026، بالقاهرة.

وفي إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، سيشارك (04) قضاة في ندوة عالمية حول “الطرق البديلة لحل النزاعات”، من 04 إلى 08 ماي 2026 بإسطنبول تركيا. من تنظيم وزارة التجارة الأمريكية في إطار البرنامج الأمريكي لتطوير القانون التجاري.

وسيجمع هذا الحدث ممثلي الهيئات القضائية والقانونية ومؤسسات التسوية البديلة للمنازعات من 18 بلد أوروبي. وكذا من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

كما سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع ” التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 04 ماي 2026.

ويهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير الملف التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية.

فيما سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 04 إلى 07 ماي 2026.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة. بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

كما سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها”. للفترة من 04 إلى 06 ماي 2026.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة. بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

وبالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، سيشارك 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية. في يومين تكوينيين بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع. حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي” يوم 04 ماي 2026.

ويهدف اليوم التكويني إلى تطوير الأداء المهني لأعوان الوقاية والأمن والحراس العاملين بالإدارة المركزية والجهات القضائية. وتنمية معارفهم المكتسبة في مجال الإسعافات الأولية والأمن الداخلي للمحيط القضائي.