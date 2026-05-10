هذه هي العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين

أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين، في الفترة الممتدة من 10 إلى 14ماي 2026.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “منازعات العمل والضمان الاجتماعي”، من 10 إلى 14 ماي 2026 بالمدرسة العليا للقضاء.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

وفي إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2. الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL. سيشارك قاض في ندوة عبر الإنترنت. حول”تحديد وتوحيد تعريفات شبكة EMISA المتعلقة بالتطرف والتشدد والإرهاب”، يوم 13 ماي 2026.

وفي إطار تعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني. سيشارك إطار في ورشة عمل حول “الحماية في سياق التحركات المختلطة”. من 11 إلى 14 ماي 2026 بسان ريمو، جمهورية ايطاليا. وذلك من تنظيم المفوضية بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني لسان ريمو (ايطاليا).

كما سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” للفترة من 11 إلى 14 ماي 2026.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة. بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

وسيشارك (100) موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد. حول موضوع “التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 11 ماي 2026.

كما سيشارك (20) موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية. حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف” للفترة من 10 إلى 13 ماي 2026.

وبالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، سيشارك (500) موظف (مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتقنيين في الإعلام الآلي) من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف، والإدارة المركزية. في يوم تكويني بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة (الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة)” يوم 11 ماي 2026.

كما سيشارك (15) موظفا من الإدارة المركزية برتبة مهندس في السكن والعمران وتقني سام في البناء. بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية. في دورة تكوينية حول موضوع “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” أيام 09، 10، 11 ماي 2026.