هذه هي العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات والقضاة

أعلنت وزارة العدل، عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات، القضاة والموظفين، في الفتة الممتدة من 17 إلى 21 ماي 2026.

كما سيشارك 25 قاضيا، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، في دورة تكوينية ثالثة في مجال “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”. من 17 إلى 21 ماي 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

في حين، سيشارك قاضِ، في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 .الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL. في ورشة عبر الإنترنت حول “فهم المجالات الإجرامية. التي تستغلها الجماعات الإرهابية” يوم 19 ماي 2026.

كما سيشارك قاضِ في ورشة عبر الإنترنت حول “استكشاف المناطق الإجرامية المستغلة من الجماعات الإرهابية” يوم 19 ماي 2026، ضمن شبكة الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط لتبادل وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب EMISA.

وفي إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت. سيشارك قاضيان في حلقة نقاش. حول “العقود التجارية الدولية/ عقود البيع الدولي للبضائع نموذجا/ والتحكيم التجاري الدولي” يوم 17 ماي 2026. من تنظيم المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

كما سيشارك بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، (24) موظفا من المجالس القضائية. في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” للفترة من 18 إلى 21 ماي 2026.

كما سيشارك موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد. والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، في دورة تكوينية حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي. والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف” للفترة من 17 إلى 20 ماي 2026.

وبالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة، سيشارك 500 موظف (مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتقنيين في الإعلام الآلي). من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف، والإدارة المركزية. في يوم تكويني بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة (الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة)” يوم 18 ماي 2026.

