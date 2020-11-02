هذه هي العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة في نوفمبر

كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن العمليات التكوينية المبرمجة بالجزائر لفائدة القضاة خلال الفترة الممتدة من 2إلى 5 نوفمبر 2020.

وةحسب بيان لوزارة العدل، يتابع 40 قاضيا من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة تكوينا متخصصا في مادة القانون الإداري، لمدة شهرين على مستوى المدرسة العليا للقضاء، وذلك ابتداء من 03 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التكوين في إطار تعزيز معارف القضاة في مختلف القضايا والمسائل المرتبطة بالقانون والمنازعات الإدارية وتحيينها.

كما يشارك 10 قضاة، في الاجتماع الثاني عبر الانترنت للشبكة القضائية ضمن برنامج مكافحة الجريمة السيبرانية، يوم 03 نوفمبر 2020.

ويأتي ذلك، في إطار التعاون مع برنامج مكافحة الجريمة السيبرانية.

ويهدف هذا الاجتماع إلى جمع منجزات الاجتماع الأول للشبكة القضائية لبلدان الأولوية لمشروع مكافحة الجريمة السيبرانية cybersud المنعقد يومي 03 و 04 ديسمبر 2019، بالبرتغال.

بالإضافة إلى تعزيز ووضع الشبكة في المنطقة عن طريق تقييم التطورات الحاصلة خلال السنة الماضية، وتحديد أهداف جديدة.