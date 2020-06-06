هذه هي الفئات والملفات الخاصة بمنحة التمدرس للموسم الدراسي القادم

حددت وزارة التربية الوطنية، الفئات المعنية بالمنحة المدرسية المقدرة بـ 5 آلاف دينار والخاصة بالموسم الدراسي 2020-2021.

الفئة الأولى المعنية بالمنحة المدرسية هي فئة “الأيتام “، حيث يتكون الملف من صورة شمسية للولي، نسخة من وثيقة الهوية للولي الشرعي، استمارة طلب المنحة المدرسية، شهادة وفاة الأم أو الأب، صك بر يدي مشطوب للولي الشرعي وشهادة عائلية للحالة المدنية.

أما الفئة الثانية فتتثمل في فئة المعوقين، ويحتوي الملف الخاص بها على صورة شمسية للولي، نسخة من وثيقة الهوية للولي الشرعي، استمارة طلب المنحة، نسخة من بطاقة الإعاقة للتلميذ، صك بريدي مشطوب للولي الشرعي وشهادة عائلية للحالة المدنية.

كما تتمثل الفئة الثالثة في ” البطالين” ويحتوي ملفها على صورة شمسية للولي، نسخة من وثيقة الهوية للولي الشرعي، استمارة طلب المنحة المدرسية شهادة البطالة للأب والأم، شهادة عدم الإنخراط في الصندوق الوطني للأجراء للأب والأم، شهادة عدم الإنخراط في الصندوق الوطني للتقاعد للأب والأم ، صك بريدي مشطوب للولي الشرعي وشهادة عائلية للحالة المدنية .

أما الفئة الرابعة فتتمثل في “ضحايا الإرهاب”، ويتمثل الملف في شهادة ضحايا الإرهاب، صك بريدي مشطوب للولي الشرعي وشهادة عائلية للحالة المدنية .

فيما تتمثل الفئة الخامسة في فئة “المعوزين درجة أولى” ويتكون الملف من شهادة إدارية تثبت الإستفادة من منحة البلدية، صك بريدي مشطوب للولي الشرعي وشهادة عائلية للحالة المدنية.

أما الملف الخاص بفئة المعوزين من الدرجة الثانية، فيتكون من شهادة كشف المداخيل الشهرية التي يجب أن لا تتعدى 8 آلاف دينار للوالدين.