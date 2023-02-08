هذه هي الفئة المعنية بالتقاعد في قطاع التربية

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبرالتراب الوطني ،أمرتهم من خلالها بالشروع في إستقبال ملفات العمال الراغبين في التقاعد شرط أن يكون سنهم وصل 60 سنة إلى غاية 31 أوت 2023.

كما أمرت الوزارة مديريات التربية بالشروع في استلام طلبات الحركة التنقلية وهذا بداية من 15 فيفري الجاري ، على أن يتم تحويلها من طرف مدير التربية إلى مصالح الوزارة يوم 19 فيفري كأقصى تقدير .

وطالبت وزارة التربية من الفئات المعنية بالحركة بضرورة ملء استمارة الطلبات والتقيد بالشروط المحددة في المنشور الإطار رقم 05/90/96 المعدل والمتمم بالمنشور التكميلي المؤرخ في 2006 .

وجاءت هذه التعليمات ،كي تقوم الوزارة بتحديد المناصب الشاغرة والقابلة للشغور من خلال حركة الموظفين .

وتشمل الحركة ،مديرو الثانويات و مفتشو التعليم الإبتدائي و المتوسط ، مفتشو التوجيه المدرسي و المهني ،مديرو المتوسطات ، نظار الثانويات ،المقتصدون و المقتصدون الرئيسيون، مستشارو التوجيه المدرسي و المهني رئيسيون و عاديون و أسلاك التغذية المدرسية بحيث تكون هذه المناصب محل منافسة في حركة التنقل للسنة الدراسية 2023/2024