هذه هي القائمة الإسمية لرؤساء أمن الولايات الجدد

أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة وسط رؤساء أمن الولايات، شملت 40 منصبا، وفيما يلي قائمة بأسماء رؤساء أمن الولايات الجدد:

نصر الدين بن طاية رئيسا لأمن ولاية سوق أهراس.

نصر الدين بن حمادو رئيسا لأمن ولاية ميلة.

جمال الدين الطيب رئيسا لأمن ولاية عين تموشنت.

مراد زناتي أمن رئيسا لأمن ولاية غرداية.

عبد الوهاب كارك رئيسا لأمن ولاية الجلفة.

عبد الغني بطيوي رئيسا لأمن ولاية معسكر.

عامر عمور رئيسا لأمن ولاية البيض.

محمد حساين رئيسا لأمن ولاية المسيلة.

محمد عليوات رئيسا لأمن ولاية إيليزي.

فؤاد شرفية رئيسا لأمن ولاية الطارف.

محمد عون رئيسا لأمن ولاية تندوف.

محمد ميسابيس رئيسا لأمن ولاية تيسمسيلت.

رفيق ترفاس رئيسا لأمن ولاية تيبازة.

ابراهيم بن بايزيد رئيسا لأمن ولاية النعامة.

التجاني زروق رئيسا لأمن ولاية غليزان

زهير بوربيع رئيسا لأمن ولاية سكيكدة.

باديس نويوة رئيسا لأمن ولاية الشلف.

كمال لعور رئيسا لأمن ولاية أم البواقي.

عبد القادر ربيعي رئيسا لأمن ولاية باتنة.

الطاهر بن عزوق رئيسا لأمن ولاية بجاية.

نصر الدين جكبوب رئيسا لأمن ولاية بشار.

عز الدين طمين رئيسا لأمن ولاية البليدة.

تركي خلدون رئيسا لأمن ولاية تمنراست.

كريم حدادو رئيسا لأمن ولاية تيارت.

محمد أكنوش رئيسا لأمن ولاية تيزي وزو.

جمال الدين بسلطان رئيسا لأمن ولاية جيجل.

جيلالي دويبي رئيسا لأمن ولاية سعيدة.

عبد الرحمن بوشنب رئيسا لأمن ولاية سيدي بلعباس.

عبد الحكيم علال رئيسا لأمن ولاية المدية.

محمد حيموني رئيسا لأمن ولاية مستغانم.

امحمد بطاش رئيسا لأمن ولاية الجزائر العاصمة.

يوسف عدمان رئيسا لأمن ولاية بسكرة.

محمد شاكور رئيسا لأمن ولاية وهران.

مختار كعبيش رئيسا لأمن ولاية الوادي.

كمال بن عميروش رئيسا لأمن ولاية البويرة .

رشيد بوطيرة رئيسا لأمن ولاية تلمسان .

محمد الصالح زغادنية رئيسا لأمن ولاية سطيف.

فريد القواسيم رئيسا لأمن ولاية برج بوعريريج.

زوبير بشكيط رئيسا لأمن ولاية الاغواط.

محمد بوباطة رئيسا لأمن ولاية تبسة.