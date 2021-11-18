هذه هي القائمة المحينة للملفات المعنية بخدمة “الشباك عن بعد”

دعت ولاية الجزائر كافة المواطنات والمواطنين، اليوم الخميس، الى الإستعانة بالخدمة الرقمية “الشباك عن بعد“.

والتي قامت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بوضعها حيز الخدمة منذ 22 جوان 2021.

لتمكين المواطنين من إيداع مختلف الملفات الإدارية ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية والولاية والمقاطعة الإدارية والبلدية، عبر الأرضية الرقمية التي يمكن الولوج إليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.interieur.gov.dz .

وستتيح هذه الخدمة من إيداع الملفات عن بعد وتجنيبهم تحمل عبئ التنقل للإدارة المعنية.

وجاء في بيان ولاية الجزائر أسفله القائمة المحينة للملفات المعنية بهذه الخدمة والتي تمس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.