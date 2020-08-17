هذه هي القرارات التي خرج بها المجلس الأعلى للقضاء اليوم

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الإثنين، برئاسة وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بتفويض من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للمجلس، وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة، شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط الآتية:

المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 3 من القانون الأساسي للقضاء.

المصادقة على طلبات الإحالة على الاستيداع.

المصادقة على إلحاق 8 قضاة وإنهاء إلحاق 4 قضاة.

وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.

وفي الأخير قرر المجلس الأعلى للقاضة الابقاء على الدورة مفتوحة.