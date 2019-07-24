هذه هي القصة الكاملة لـ”سارفيس” القهوة المهدي لبونجاح وبلايلي

أوضحت مصادرنا المقربة من ولاية وهران حقيقة هدية “طقم القهوة” التي تحصل عليها الثنائي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي عقب تتويجهما بلقب كأس امم إفريقيا.

وتحصلت مصادر النهار أن “طقم القهوة” هو عبارة عن هدية من أحد الحرفيين بمدينة الغرب الجزائري والذي يتعدى سعره 10 ملايين سنتيم ، بإعتبار أنه مصنوع يدويا ومن الفخار العالي الجودة.

ومن المنتظر أن يقوم والي وهران مولود شريفي بتكريم ثاني للثنائي الجزائري هذا الأسبوع عقب تألق نجما المنتخب الوطني في نهائيات كأس امم إفريقيا 2019.

وأثار تكريم ثنائي المنتخب الوطني بغداد بونجاح ويوسف بلايلي من طرف والي ولاية وهران مولود شريفي بـ “طقم قهوة” جدلا واسعا على صفحات التواصل الإجتماعي.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ردود فعل ساخرة من طرف رواد الفايسبوك، بسبب الهدايا التكريمية التي تحصل عليها أبطال إفريقيا.