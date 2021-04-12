هذه هي القضية التي تم فيها التحقيق مع سعيد بوتفليقة بمحكمة سيدي امحمد

مثل اليوم شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق اليوم بمحكمة سيدي امحمد، لمواجهة التهم التي وجهت إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وحسبما كشفه عضو هيئة الدفاع للمتهم سعيد بوتفليقة في تصريح ل “النهار اونلاين” فإن موكله قد مثل للتحقيق بصفته متهما في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه تم سماع السعيد بوتفليقة في الموضوع من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بعد التصريحات والشهادات التي ادلى بها رجل الاعمال علي حداد.

وتتعلق القضية بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح المستقيل عبد العزيز بوتفليقة المتابع فيها رفقة علي حداد.

حيث وجهت له تهم تتعلق بتبييض الأموال واساءة استغلال الوظيفه و التمويل الخفي لحزب سياسي الى جانب تهمة إخفاء اموال غير مشروعة