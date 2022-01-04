هذه هي القناة التي ستبثّ رسميا مباراة الخضر أمام غانا

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عن هوية القناة التي ستبثّ مباراة الخضر غدا أمام منتخب غانا في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت أن التلفزيون العمومي نال حقوق بث المباراة رسميا، وسيبث اللقاء على القناة الأولى والسادسة بداية من الساعة الـ 17:00 مساءا بالتوقيت المحلي على أرضية ميدان المدينة التعليمية.

كما أكد المصدر ان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي سينشّطون المباراة بالبدلة البيضاء فيما سيلعب منتخب “النجوم السوداء” بالفريق الأصفر.

وينتظر عشاق المستديرة. مباراة من العيار الثقيل بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يملك المنتخبان.